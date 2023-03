Nakon što se doznalo da su predstavnici EU i Njemačkog "bloka" dogovorili da će se na području Europske unije i nakon 2035. smjeti prodavati automobili s klasičnim pogonima, u Ferrariju su zadovoljni

Blok zemalja članica Europske unije, predvođen Njemačkom, krajem prošloga je tjedna postigao dogovor s Europskom komisijom oko promjene regulative, koja bi 2035. godine zabranila prodaju svih automobila pogonjenih motorima s unutarnjim izgaranjem. Kao što smo već pisali, EK je odlučila prihvatiti kompromisno rješenje te dozvoliti prodaju takvih automobila, pod uvjetom da oni ostanu klimatski prihvatljivi, tj. da su pogonjeni isključivo ugljično neutralnim e-gorivima.

Kompromisni dogovor neslužbeno je potvrđen prije nekoliko dana, a konačni se tekst izmijenjene regulative tek očekuje, s najavom da bi ona mogla biti službeno izglasana tek sljedeće godine. Najave o “popuštanju” EU neke proizvođače nisu pretjerano dotaknule, jer su se oni interno već opredijelili za potpunu elektrifikaciju svoje ponude u narednom desetljeću, no drugi – poput Ferrarija – vrlo su zadovoljni raspletom.

Ferrari će nuditi tri vrste pogona

Potvrdio je to njihov generalni direktor Benedetto Vigna za Reuters. “Ovo je dobra vijest za nas kao kompaniju, to da ćemo povrh električnih automobila moći nastaviti i s onima s unutarnjim izgaranjem”. Ferrari, poznat po moćnim benzinskim motorima, već proizvodi hibride, najavljuje i potpuno električne modele te plan da do 2030. 80% njihove ponude bude elektrificirano. Bez obzira na to, ljubitelji talijanske marke sigurno će i nakon 2035. htjeti klasične motore, pa će im prelazak na e-goriva to i omogućiti.

Vigna kaže kako se njihovi planovi oko razvoja tehnologije i investicija neće promijeniti, ali da su zadovoljni činjenicom da će i u narednim desetljećima kupcima moći nuditi tri opcije pogona: električne, hibridne i klasične.