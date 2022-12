Maleni britanski električni automobil, optimiziran na trkaću pistu i maksimalno ubrzanje, na stazi od 402 metra postigao je rezultat ispod 8 sekundi, postavši tako svjetski rekorder u svojoj kategoriji

Rimac Nevera je, od svojeg predstavljanja, bila isticana kao električni automobil s najboljim ubrzanjem, najboljim vremenom na četvrt milje te kao najbrži električni serijski automobil na svijetu. Potonji rekord od 412 km/h i dalje stoji, dok su prva dva “skinuta”. Podsjetimo, nedavno je Neverin blizanac, Pininfarina Battista, koji s njom dijeli šasiju i pogonski sklop, ostvario nešto brže vrijeme ubrzanja od 0 do 100 km/h i ostvario to ubrzanje u 1,86 sekundi. To je malo, ali ipak brže od Neverinih službenih 1,97 sekundi.

7,97 sekundi za 402 metra

Prošloga tjedna pao je još jedan Neverin dosadašnji rekord. Na drag stazi od četvrt milje, maleni je britanski električni bolid McMurtry Spéirling, pogonjen elektromotorima i posebnim ventilatorom za stvaranje potiska na cestu, ostvario vrijeme od 7,97 sekundi. Taj su rekord ostvarili novinari s portala CarWow, pa su sve zabilježili i na videu.

Nevera je prošle godine, na stazi iste dužine, pobijedila Teslin Model S Plaid te zabilježila dotadašnji rekord za serijske električne automobile od 8,58 sekundi, što je proglašeno i svjetskim rekordom za sva serijska cestovna vozila na 402 metra. Kako je Spéirling također dobio registracijske pločice i legalan je za vožnju cestama, tako je i njegovo vrijeme sada na ljestvici iznad Neverinoga.

Od lipnja ove godine isti bolid drži i brzinski rekord staze u Goodwoodu, koji sada iznosi samo 39,08 sekundi.