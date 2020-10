Prvi električni automobil Renaultovog povoljnijeg branda trebao bi imati doseg od barem 225 km, a uz to i najpovoljniju cijenu na tržištu!

Što bolji omjer uloženog i dobivenog filozofija koja je već dulje vrijeme prisutna kod rumunjske Dacie, a što se nastavlja i u narednom periodu. Svi već znamo kako su budućnost električni automobili te gotovo da nema proizvođača automobila koji već nije predstavio svoje viđenje vozila sutrašnjice. Električna mobilnost nije daleka budućnost već je tu, stigla je i što se prije mnogi proizvođači adaptiraju novim pravilima, bit će bolje za sve nas koji kupujemo nova vozila. Naime, uz veću potražnju porast će i proizvodnja, a time se smanjiti i proizvodna cijena mnogih još uvijek skupih komponenti, pogotovo baterija.

15 centimetra od tla

U skladu sa svime time Dacia je najavila kako uskoro možemo očekivati i prvi njihov električni model. Riječ je modelu Spring Electric, a koji će doći u odijelu SUV modela. Iako to iz priloženih fotografija nije lagano zaključiti, riječ je o malenom, ali robusnom modelu. Spring Electric je dugačak 373,4 cm, širok je 162,2 te visok 151,6 cm. Podnica je od tla udaljena 15 centimetara, a nastao je na platformi s međuosovinskim razmakom od 242,3 cm.

Renault, i to sada kroz model Dacia Spring Electric, ima cilj tržištu ponuditi najjeftiniji električni automobil na europskom tržištu. Cilj je električnu mobilnost učiniti što dostupniju širem krugu ljudi. Da na tome vrlo ozbiljno rade veće dulje vrijeme pokazuje nam i informacija kako je više od 30 tisuća Renaultovih zaposlenika educirano o specifičnostima električne mobilnosti. Prvi primjerci već se tijekom proljeća očekuju na brojnim europskim tržištima, a na odabir će biti dvije razine opreme.

Iako nije riječ o velikom automobilu, prtljažnik nudi mnogo. Tu je obujam od 300 litara (ne uključujući prostor ispod podnice prtljažnika gdje se opcijski nalazi rezervni kotač). Imate li potrebu za više prostora, to se lako rješava preklapanjem naslona stražnje klupe a kad se kapacitet prtljažnika povećava na oko 600 litara.

Prostora za četvero

Bez obzira na skromne dimenzije, napominju kako putnička kabina bez problema može primiti četiri odrasla putnika. Osigurano je i dovoljno prostora za glave, kao i koljena putnika. Osjećaj prostora također pridonosi ukupnoj udobnosti interijera. Putnicima na prednjim sjedalima na raspolaganju je 23,1 litru prostora za odlaganje u velikom pretincu za rukavice, oblogama vrata te prostoru za odlaganje na središnjoj konzoli. Putnici straga imaju džepove na stražnjem dijelu prednjih sjedala.

Standardne značajke modela Spring Electric uključuju potpuno električni servo upravljač s varijabilnim pomakom, daljinsko centralno zaključavanje i četiri električno pokretana prozora. Između analognih pokazivača na instrumentnoj ploči je i 3,5-inčni digitalni zaslon. Kao opcija dostupni su ručna klima, multimedijski sustav, električno podešavanje retrovizora te rezervni kotač.

Razigranost putničke kabine uključuje središnje postavljene ventilacijske otvore s plavim umetcima. Selektora načina kretanja s kromiranim obrubom – D (pogon), N (neutralno) i R (unatrag) – smješten je između prednjih sjedala na središnjem dijelu. Dostupan kao opcija, multimedijski sustav Media Nav uključuje moderan 7-inčni zaslon osjetljiv na dodir, satelitsku navigaciju, DAB radio, Apple CarPlay i Android Auto kompatibilnost, Bluetooth i USB priključak. Prepoznavanje glasa (putem pametnog telefona) može se aktivirati tipkom na upravljaču.

Doseg i do 295 kilometara

Pored činjenice kako nije riječ o velikom automobilu, Dacia aduta za najjeftiniji električni automobil osigurava i kad pogledamo pogonski sklop. Nema tu previše razmetanja. Tek 33 kW, odnosno 44 KS snažan električni motor napaja se iz baterije kapaciteta 26,8 kWh. Time je osiguran domet od 225 kilometara mješovite vožnje, odnosno u gradsko režimu do 295 km. Tu je i 125 Nm maksimalnog okretnog momenta raspoloživog od samog starta. Naravno, niti maksimalna brzina nije velika, u biti sa 125 km/h manja je od maksimalnih ograničenja u brojnim europskim zemljama, gdje je 130 km/h.

Konektor za punjenje, odnosno priključak smješten je na sredini prednje maske, ispod Dacia logotipa. Spring Electric je opremljen AC priključkom koji omogućava punjenje baterije do 6,6 kW, odnosno uz doplatu DC konektorom koji osigurava do 30 kW snagu punjenja. Litij-ionska baterija može se napuniti za manje od 14 sati na kućnu utičnicu, uz 2,3 kW struju. Opremite li svoj dom ili prostor na poslu wallboxom od 3,7 kW računajte da je za stopostotno punjenje potrebno manje od 8,5 sati, odnosno manje od 5 sati ako je riječ o snažnijem wallboxu od 7,4 kW. Najbrže, za manje od sat vremena do 80% baterije moguće je napuniti na DC priključku.

Mnogo je onih koji će ustvrditi kako je sve ovo nedostatno za neke ozbiljnije prodajne rezultate. No, stručnjaci rumunjske Dacie nisu do svega toga došli slučajno. Naime, istraživanja pokazuju kako u Europi prosječna dnevna udaljenost vožnje iznosi 31 km u segmentu gradskih automobila . Na toj osnovi Spring Electric bi trebao samo jedno punjenje baterije tjedno. Dodatno, doseg se može poboljšati za gotovo 10%, jednostavnim pritiskom na tipku ECO na instrumentnoj ploči, zahvaljujući ograničenju snage od 23 kW (umjesto 33 kW) i ograničenju najveće brzine od 100 km/h.

Za ‘car-sharing’ i dostavu

Pored svega navedenog, valja imati na umu i kako električna mobilnost sve više popularizira ‘car-sharing’ ponude, odnosno opcije dijeljenja automobila. Dakle, cilj je u plaćanju samo korištenja vozila, ne i njegovo posjedovanje. Ovdje pak dosadašnja iskustva govore o prosječnu upotrebu na 40 minuta, i to na udaljenosti od osam kilometara. S obzirom na to da Renault već ima iskustva na ovom polju, i to na ulicama Pariza i Madrida, odmah tvornički nude i specifičnu verziju modela Spring Electric namijenjenu tržištu razmjene automobila. Dolazi već opremljen za smještaj tehnologije operatera koja omogućuje geolokaciju i daljinsko otvaranje vrata (putem pametnog telefona). Dostupna u bijeloj i svijetlosivoj boji, ova verzija Springa dolazi s crnim PET sjedištima (u izdržljivoj umjetnoj koži otpornoj na mrlje), pragovima prednjih vrata i prtljažnika, prednjim i stražnjim podnim prostirkama, crnim zrnatim ručkama i ogledalima za veću trajnost i 14-inčnim Flexwheel kotačima. Riječ je čeličnim naplatcima koji imaju krakove kao alu naplatci, pa uz odgovarajuće ratkape vizualno djeluju kao aluminijski. U putničkom prostoru vozač će imati pristup okruženju operatera za dijeljenje automobila na ekranu vozila zahvaljujući replikaciji pametnog telefona (Apple Car Play i Android Auto). Također će imati pristup uređajima za navigaciju i pomoć pri parkiranju (stražnja kamera i stražnji radari).

Pored toga, tu je Cargo verzija s prtljažnim prostorom proširenim i na područje stražnje klupe. Prtljažni je prostor opremljen i plastičnom podlogom na podu, kao i unutarnjim dijelovima blatobrana, četiri sidrena prstena za učvršćenje prtljage i pregradom od žičane mreže koja odvaja prostor vozača i suvozača od prostora za prtljagu. Duljina utovara ove posebne verzije iznosi 103,3 cm, zapremine je 800 litara i korisne nosivosti od 325 kilograma.

Maleni krug okretanja

cargo verzija dolazi u bijeloj boji a uključuje i ručni klima uređaj, radio (s Bluetoothom, USB konektorom i prostorom za držač pametnog telefona), presvlake od tkanine, crne zrnaste vanjske ručke i ogledala te 14-inčne čelične kotače s ukrasnim poklopcima. Kako bi se osigurala što veća nosivost, uz ovu verziju ne dolazi rezervni kotač.

Radijus okretanja od svega 4,8 metara osigurava izvrsnu okretnost u gradskoj vožnji, uz vrlo lagano manevriranje. Tome dodatno pomaže opcijski dostupan sustav pomoći pri parkiranju koji pruža vizualnu i audio pomoć s tri ultrazvučna radarska senzora na stražnjem odbojniku i stražnjom kamerom, sa slikama prikazanim na zaslonu multimedijskog sustava s dinamičkim linijama navođenja.

Spring Electric ima mnoštvo standardnih sigurnosnih značajki kao što su recimo limitator brzine, ABS, ESP, elektronička raspodjela sile kočenja, šest zračnih jastuka, poziv u nuždi (SOS gumb), automatsko aktiviranje prednjih svjetala i automatsko kočenje u nuždi. Aktivan od 7 km/h ovaj sustav putem prednjeg radara otkriva udaljenost do vozila ispred (stacionarno ili u pokretu). Ako se otkrije rizik od sudara, upozorava vozača vizualno i zvučno, prije pojačavanja performansi kočionog sustava ako vozač koči, ali rizik je i dalje prisutan ili automatski aktivira kočnice ili ih jače primjenjuje ako vozač ne koči ili ne koči dovoljno.

Besplatna aplikacija MY Dacia omogućuje korisnicima da putem pametnog telefona u stvarnom vremenu saznaju razinu napunjenosti baterije te preostali domet vožnje u kilometrima, pokrenu grijanje/hlađenje putničkog prostora na daljinu i lociraju automobil u stvarnom vremenu. Kad je Spring Electric priključen na punjač, aplikacija obavještava vozača o napretku punjenja i omogućuje mu da ga uključi ili isključi.

Trogodišnje jamstvo, odnosno 100 tisuća kilometara odnosi se na kompletno vozilo, dok je jamstvo na bateriju osam godina ili 120 tisuća kilometara, što prije nastupi.