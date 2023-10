Rumunjska marka od 2004. godine prodala je 8 milijuna vozila, a tijekom izvrsne 2022. godine u Hrvatskoj imali su tržišni udio od 10,4%

Bez obzira na to što nemaju neki potpuno novi model za predstaviti, u Daciji su odlučili napraviti svojevrsni Dacia Day te kratko druženje s nama, predstavnicima medija kako bi nas upoznali i podsjetili na neke bitne činjenice. Dacia je poznata rumunjska marka koja djeluje još od 1966. godine, a velika prekretnica desila se 1999. godine kada ih je kupila Renault Grupa. Od tada kreće njihova novija povijest, a s kojom su upoznati i brojni domaći kupci.

-- tekst slijedi nakon oglasa --

Tijekom 2005. godine predstavili su prvi model nastao pod Renaultovom kapom – model Logan. Prodan je u 1,9 milijuna primjeraka. S njegovim lansiranjem, a premijerne vožnje imali smo u Turskoj, započeo je snažan prodor na tržište Europe. Tako su do sada prodali više od 8 milijuna vozila. Velika snaga Dacia vozila je kod privatnih kupaca. Dacia je u Top 3 izbora privatnih kupaca u Europi, a dobro znamo kako privatni kupci kupuju racionalno – ono što im treba, bez nepotrebnog rasipanja.

Danas Dacia paleta broji četiri modela. To su Sandero, Jogger, Duster te električni Spring. Od lani Dacia je krenula u kompletan redizajn uz novi vizualni identitet. Danas svi modeli koriste novi logotip i slijede posljednje dizajnerske smjernice. Tako je i sa svim prodajno-servisnim centrima. Moram priznati kako novi logo kod brojne publike izaziva značajne pohvale, a sada Dacija modele primjećuju i neki koji to do nedavno nisu.

Benzin, ECO-G, struja…

Test električnog modela Spring nedavno smo objavili, a vjerujemo kako ćemo se ubrzo družiti s još nekim Dacia modelima. Naime, u prodaju je ovih dana puštena hibridna verzija modela Jogger. Tako je sada ponuda nadopunjenja pored benzinskog modela od 109 KS te ECO-G modela od 100 KS. ECO-G kod Dacije znači da je riječ o benzinskom motoru koji je tvornički opremljen LPG instalacijama. Takva kombinacija nije ništa novog, a ustvari je dobra zamjena za dizelske modele.

Vratimo se na hibrida. Riječ je o pogonu koji je već neko vrijeme prisutan i kod modela Renault Clio. Naime, Dacia modeli koriste provjerenu Renault tehnologiju, a što donosi i niže proizvodne cijene. Pogon se sastoji od 1,6-litrenog motora, dvaju električnih motora (glavnog elektromotora snage 36 kW / 49 KS i visokonaponskog elektropokretača-generatora). Tu je i inovativni dog-clutch mjenjača s više načina rada. Spoj električnog motora i dog-clutch mjenjača optimizira promjenu stupnjeva prijenosa i čini je uglađenijom. Koristi 1,2 kWh bateriju, a može se pohvaliti i potrošnjom od 4,8 l/100 km.

I dok Jogger starta na 18.900 eura, riječ je o modelu s 5 sjedala kojeg pogoni benzinac. Uz nadoplatu od tisuću eura dobiva se verzija koja ima treći red sjedala. Hibridni model dolazi isključivo uz verziju sa sedam sjedala. Također, jedina opcija je top verzija koji nosi naziv Extreme. Stoji 29.500 eura. To je 6600 eura skuplje od jednako opremljenog TCe benzinca.

Podrška našim čuvarima i postolovima

Dacia Day održan je u Pleternici, a gdje su nam omogućili i upoznavanje s konceptnim modelom Bigster. Riječ je o konceptu najavljenom još prije dvije godine. Ovaj 4,6-metarski SUV-a kroz dvije godine treba dobiti i svoje serijsko izdanje. Buduća perjanica Dacijine ponude bit će dostupna s pogonom na alternativne izvore energije i hibridnim motorima. Istovremeno, Bigster najavljuje i novi Duster. Bit će razotkriven kroz mjesec dana, a u domaće salone stiže sredinom iduće godine.

Ovo je ujedno bila prilika pohvaliti se suradnjama koje itekako čine pozitivnu promociju. Svoja iskustva ponosno su iznijeli članovi Hrvatske gorske službe spašavanja. Volonteri HGSS-a su kroz godine koristili brojne Duster modele, a ne skrivaju svoje zadovoljstvo modelima koji su prošli brojne intervencije. Pored njih, svoje je iskustva s brojnih putovanja iznio pustolov i putopisac, Hrvoje Jurić. Nakon što je tijekom 2019. kroz projekt Giant World Tour odlučio postaviti Guinnessov rekord kao prvi čovjek koji je obišao svijet električnim biciklom i na njemu prešao 29.061 km u 133 dana i nešto sati, nekoliko se godina druži s Dusterom.

U pratnji svoja dva psa, Ene i Maxa, te uz pomoć Dustera vozio je i prema najsjevernijoj točki Europe, Nordkappu, te kamerom ulovio polarnu svjetlost. Danas gotovo da živi isključivo u svom Dusteru, a što je moguće uz brojnu opremu kojom je dotjerao svoj primjerak. Krovni šator, opremljen ljestvama, rasklopivim stolicama, stražnjim nosačem bicikala…

Zanimljiva ponuda opreme

Dacija širi ponudu outdoor opreme. Kod Joggera nudi Innature paket opreme. Sastoji se od tri elementa. Paket Sleep omogućuje pretvaranje putničkog prostora u spavaću sobu. Radi se o posebno dizajniranoj drvenoj kutiji koja se brzo i praktično razvlači u krevet. U njoj je 220 litara prtljažnog prostora, i dok je krevet sklopljen i dok se koristi. Krevet je dug 190 cm i širok do 130 cm. Do stropa je najmanje 60 cm. Tu je i Dacia šator za tri osobe koji se pričvršćuje na vrata prtljažnika. Time se osigurava veliki prostor za boravak iza vozila. Treći element Innature dodatne opreme je dodatak za zatamnjivanje stakala. Time se smanjuje prodor dnevnog svjetla u putničku kabinu. Cijena kovčeg-kreveta je 2700 eura, a madrac stoji 544 eura. Dacia šator košta 593 eura, a sjenila za sve prozore 307 eura.

Nema sumnje kako je Dacia napravila odličan posao. Brojnim pametnim promišljanjem i ponudom onog esencijalnog u vozilima stekli su brojne poklonike. Vozila sve manje gube na vrijednosti, a što privlači i nove kupce. To je pokazao i model Spring. Prvi električni Dacia model prodan je u više od 110 tisuća primjerka. Čak 72% vlasnika čine kupci kojima je ovo prvi Dacia model. Spring je od nedavno u ponudi i uz poboljšani motor. Do nedavno Dacia i nije imala ozbiljnog konkurenta, a danas su oni sve veći. Tu mislim na sve brojnije kineske modele, no ne sumnjam u daljnje stabilno poslovanje ove rumunjske marke.