Očekuju se dvije verzije pogona, od 286 i 340 KS, a ovaj svojevrsni brat blizanac Volkswagenovog modela ID.5 početkom iduće godine očekuje se i u domaćim prodajnim salonima

Širenje ponude elektirčnih modela misija je brojnih proizvođača automobila. Jedna od najmlađih marki na tržištu svakako je i španjolska Cupra. Nekad prije iza ovog imena krili su se tek posebno dorađeni Seat modeli. Danas je to zasebna marka koja se trudi ponuditi originalna vozila, poput i ostlih marki iz Volkswagen grupacije kojoj pripada. Cupra je u njemačkom Berlinu, na događanju nazvanom Exponential Impulse, pokazala prodajnu verziju modela Tavascan. Nakon iznimno uspješnog modela Formentor, ovo je sada još jedan SUV model. Doduše, riječ je o električnom izdanju, a u skladu s posljednjim trendovima u automobilskoj industriji.

Nakon modela Born, a koji je svojevrsni pandan VW-ovom modelu ID.3, sada je na red stigao i Tavascan. Novi model u ponudi Cupre ustvari je drugi model nastao na Volkswagenovoj MEB platformi. Velika je sličnost s VW-ovim modelom ID.5. Tavascan je model nastao na osnovi konceptnog modela istog imena, a prikazanog prije tri i pol godine na posljednjem salonu automobila u Frankfurtu. Dug je 464 centimetra, uz 276 cm međuosovinskog razmaka.

Cupra je za Tavascana predvidjela dvije verzije pogona. Početni će raspolagati sa 286 KS, a uz bateriju od 77 kW trebao bi biti osiguran i domet od 550 kilometara. Naravno, to ćemo vidjeti kad automobil stigne i na naše prometnice. Ovaj početni model imati će jedan elektromotor.

Dual-motor za pogon na sva četiri kotača

Snažnije izdanje, imat će dual-motor koncepciju. To znači da će na prednju osovinu svoju snagu, odnosno moment prosljeđivati elektromotor od 80 kW, dok će na stražnju osovinu djelovati motor od 210 kW. Snažnije izdanje nosit će naziv Cupra Tavascan VZ. On će biti sposoban postići brzinu od 50km/h u svega 2,4 sekunde, odnosno 0 do 100km/h u tek 5,6 sekundi. Uz snagu punjenja od 135 kW, za sedam minuta punjenja trebalo bi biti osigurano 100 km dosega. Naravno, ako na raspolaganju imate dovoljno snažnu punionicu. Uz navedeni kapacitet punionice, baterija bi se od 10% do 80% kapaciteta trebala nadopuniti u svega pola sata.

Iako ima sličnosti s Volkswagenovim modelom ID.5, Cupra je ipak daleko više sportska marka. To znači i da je na raspolaganju, pored više snage, i više sportskog duha. Sam dizajn daleko je više sportski orijentiran, a što vjerujemo kako će cijeniti kupci Cupra vozila.

Najveće tržište za Cupru

Kad smo već kod kupaca, spomenimo kako Cupra nije slučajno odabrala Berlin za lansiranje novog modela. Upravo je Njemačka najznačajnije tržište za ovu marku koja je dio Seata. Pored toga, tamo se održava i Formula E, a poznata kako najznačajnije natjecanje električnog motosporta.

Kao SUV orijentiran na emocije i vožnju, Cupra Tavascan ima tehnologiju dinamičke šasije DCC Sport, sportski ovjes i progresivno upravljanje. Ovi atributi uz dodatak guma visokih performansi postavljenih na 21-colne kovane aluminijske kotače pružaju jedinstveno sportsko iskustvo vožnje.

Dinamične linije i elementi krase vanjski, ali i unutarnji dizajn modela Tavascan. Unutrašnjost krasi i 15-inčni infotainment sustav. Riječ je o najvećem do sada u nekom Cupra modelu. Pored veličine, krasi ga i novodizajnirano i razvijeno sučelje Human Machine Interface, za bolju povezanost čovjeka i stroja (HMI). Tavascan također po prvi put integrira zvučni sustav visoke vjernosti s 12 zvučnika razvijen u suradnji s vrhunskom audio tvrtkom Sennheiser.

Novi je model dizajniran i razvijen u Barceloni. Tavascan će se proizvodit u tvornici Volkswagen grupe Anhui u Kini, vrhunskom inovacijskom središtu za e-mobilnost. Lansiranje je najavljeno za početak 2024. godine, uz ciljanu godišnju prodaju veću od 70.000 primjeraka.