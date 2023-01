Nakon koncepta iX, predstavljenoga na lanjskom CES-u, koji je mijenjao boju u jednu od brojnih nijansi sive, sada su na isti sajam dovezli i koncept potpuno drugačijeg vozila s punom paletom podržanih boja

BMW je prošle godine na CES-u u Las Vegasu privukao pozornost predstavivši koncept svojeg SUV-a iX s posebnom završnom obradom karoserije, koja je imala mogućnost interaktivno mijenjati boju. Koristeći tehnologiju sličnu onoj kod e-ink čitača elektroničkih knjiga, BMW je tada omogućio svojem automobilu da poprimi neku od nijansi sive, od crne do bijele, ali i da ih interaktivno i dinamički mijenja. Ove godine su na CES dopremili unaprijeđenu tehnologiju mijenjanja boje, ali apliciranu na potpuno novi koncept, koji nazivaju BMW i Vision Dee.

Crno-bijelo, pa u boji

Automobil koji, da budemo iskreni, profilom više podsjeća na staru Opel Mantu negoli na bilo koji BMW, prekriven je “kameleonskim” površinama. One mogu na zahtjev poprimiti jednu od 32 boje. Ukupno je na automobilu čak 240 segmenata e-ink zaslona, svaki od kojih se može zasebno kontrolirati. Prvi je to puta, kažu iz BMW-a, da je jedan automobil u potpunosti prekriven ovom tehnologijom.

Koncept Dee dio je vizije za budućnost bavarske marke, koju objedinjuju pod nazivom Neue Klasse. Odlikuje ga potpuna digitalizacija svih sustava, od glasovnog pomoćnika pa do tehnologija virtualne i proširene stvarnosti, koje bi bile na raspolaganju putnicima. Prednja maska ima funkciju interaktivnog zaslona koji glumi “lice” automobila, pa se on može i nasmiješiti prolaznicima ili izraziti druge emocije. To mu, kažu, “daje potpuno jedinstvenu digitalnu dušu”.

No, Dee će prije svega pozornost privući upravo promjenom boje, a možda i najavnim videom u kojem se pojavljuje i slavni glumac Arnold Schwarzenegger. Kad je riječ o komercijalizaciji tehnologija koje Dee prezentira, najavljeno je da bi prva od njih, head-up zaslon koji se prostire cijelim vjetrobranskim staklom, u prve automobile na platformi Neue Klasse mogao doći tijekom 2025. godine. Automobile s promjenjivom bojom ne treba očekivati na cestama tako skoro.