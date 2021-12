Rumunjski električni automobil titulu Best Buy Car of Europe 2022 iza sebe ostavio je Škodu Fabiju te Opel Mokku

AutoBest kojeg čine automobilski novinari iz 32 europske zemlje, dodijelio je Daciji Spring titulu Best Buy Car of Europe 2022. Riječ je o udruženju koje već 21 godinu dodjeljuje ovu prestižnu nagradu, a ovo je prvi put da je titulu ponio jedan električni model. Spring je osvojio 14.674 bodova, i to ispred Škode Fabije koja je osvojila 13.364 te Opel Mokke uz tek 52 boda manje.

Prije nekoliko tjedana, krajem studenog u Austrijskom Teesdorfu, u vrijeme potpunog lockdowna organiziran je testni dan na kojem su se našli svi finalisti. Testi dan organiziran je u suradnji s austrijskom OAMTC-om, a pored troje najboljih sudjelovali su još Hyundai Bayon, Renault Megane Conquest (Arkana) te Toyota Yaris.

Dodijeljena su i neka posebna priznanja, a valja istaknuti da je u tzv. Kuću slavnih ManBest uvršten naš Mate Rimac. Kažu: ‘Zvijezda europske automobilske industrije u usponu, u dobi od 23 godine pokazao je svijetu da električna mobilnost može donijeti zabavu i performanse nezamislive tradicionalnoj snazi izgaranja. Nakon deset godina predanosti, odlučnosti i vizije budućnosti, Mate Rimac sada vodi Bugatti-Rimac, tvrtku koja premošćuje stari i novi svijet automobilizma. Od skromnih početaka, ime Rimac danas je poznato po tome što je na samom vrhu elektrifikacije i povezano s mnogim markama uključujući Porsche, Hyundai, Kia, Aston Martin i Automobili Pininfarina.’