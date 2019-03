Alfa Romeo se možda može pohvaliti i s najljepšim izloškom ovogodišnjeg ženevskog auto salona. Točnije, Alfa je u Ženevi predstavila konceptni model Tonale, najavu svog novog budućeg SUV/crossovera koji će se u ponudi smjestiti ispod modela Stelvio.

Tonale, koji je svoje ime dobio prema planinskom prijevoju u Alpama (poput spomenutog modela Stelvio) je hibridni automobili. Njegov vanjski i unutrašnji dizajn su “inspirirani ljepotom i nijansama ljudskih oblika, kao i organskim kretanjem svjetla što je rezultiralo čistim linijama i oblinama.” Što god to značilo radi se o jednom od najskladnijih i najljepših SUV/crossovera, ne samo na ovogodišnjoj Ženevi nego i puno šire.

Uz mnoge elemente koji podsjećaju na neke ranije alfine uratke vrijedi istaknuti kako prednjim krajem dominiraju prepoznatljiva maska i LED prednja svjetla. Slično je i otraga gdje se ističu LED svjetla, pomalo izduženi poklopac prtljažnika s polegnutijim stražnjim staklom, a sva kako bi se dobilo na dinamičnosti linija. Općenito, Tonale bi mogli opisati kao savršen primjer sportske elegancije kod SUV-ova, a priču o vanjskom dizajnu odlično zaokružuju 21-colni naplaci za Alfu karakterističnog kružnog uzorka.

U unutrašnjosti se prvo primjećuje vozaču orijentirani kokpit, kvalitetni materijali poput aluminija, kože i Alcantare. Tu je i digitalna instrumentna ploča veličine 12,3-inča, 10,25-inčni središnji zaslon infotainmenta, DNA Drive mode izbornik i sl.

Tehnički podaci za sada nisu poznati, a iz Alfe su samo priopćili da je ovaj automobil zamišljen kao plug-in hibrid. Alfa namjerava do kraja 2022. lansirati šest plug-in hibridnih modela, a produkcijski Tonale će svakako biti jedan od njih. Kada bi se produkcijska izvedba trebala pojaviti na tržištu za sada nije poznato, no očekuje se da će se to dogoditi 2020/2021.