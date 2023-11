U očekivanju nove runde državnih poticaja na kupnju energetski učinkovitih vozila, mogu se ostvariti značajne uštede na vozila koja su odmah spremna za isporuku

Nekoliko godina za redom Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost poticaje kupnju električnih i plug-in hibridnih vozila. Dok su u startu ti poticaji bili sredinom, odnosno krajem travnja, zadnje vrijeme preselili su se na kasno proljeće, odnosno već gotovo početak ljeta. Do ove godine. Sada Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost ‘šuti k’o zaliven’. Iako smo već debelo ušetali u studeni, nikakvih službenih informacija o ovogodišnjem krugu poticaja nema. Čitavo vrijeme iz Fonda se skrivaju iza famozne izjave.

‘Trenutno je u izradi detaljna stručna analiza dosadašnjeg sustava i rezultata, koja će nam poslužiti kao polazišna točka za dodatnu optimizaciju programa sufinanciranja. Tek nakon što analiza bude dovršena, definirat će se i način dodjele i postotak sufinanciranja, odnosno pojedinačni iznosi poticaja, zbog čega još uvijek nismo u mogućnosti dati više detalja’ izjavila mi je tijekom ljeta Anamarija Brstilo iz Služba za odnose s javnošću Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Nakon toga još je bilo nekoliko puta isti odgovor, odnosno kasnije više nikakvog odgovora. Vjerojatno sam bio previše dosadan, i to s istim pitanjem.

Stiže novi krug poticaja?

Neslužbeno se doznaje kako su konačno napravili evaluaciju i odlučili kako uskoro kreće ovogodišnji krug poticaja. Navodno bi se iznos poticaja za električna vozila trebao smanjiti na 5 do 6 tisuća eura. No, teško je davati bilo kakve dodatne informacije jer se sve do sada bilo već previše ‘neslužbenih’ informacija, a poticaja niotkud.

No, kako bi ipak pokušali prodati neke vozila koja su spremna za isporuku, u Volkswagenu su odlučili podebljati popuste. Znamo kako su još početkom ljeta pripremili popuste na električne modele, a sada su oni još izdašniji. Trenutno imaju na raspolaganju 78 vozila koja su odmah spremna za isporuku.

Najpovoljniji je ID. 3 Life koji se može dobiti za 34.932 eura. To znači da je povoljniji 12 tisuća eura. Imaju ih 10 primjeraka. Uz popust od 8000 eura može se dobiti redizajnirana izvedba modela ID. 3, a koji u ovoj ponudi starta na 44.886 eura. Isti se popust odobrava i za model ID. Buzz Pro. Kod modela ID. 5 Pro Performance popust je 12.750 eura. Starta na 46.080 eura. Imaju tri primjerka.

Odlučite li se na modela ID. 4 Pro Performance, tu je popust još primamljiviji. Uz početnu cijenu od 37.596 eura, znači da je primijenjen popust od 14.250 eura. Spremno je sedam takvih primjerka. Kod ID 5 GTX popust je 15.250 eura, dok je najveći kod ID. 4 GTX – 19.250 eura. Najpovoljniji ID. 4 GTX tako se sada može dobiti za 49.388 eura.