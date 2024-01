Iznimno popularni modeli T-Roc, T-Cross i Taigo dostupni su uz posebne razine opreme, dok se u ovaj SUV segment ugurao i jednovolumen Touran. Moguće uštede idu do 6643 eura

Početak godine mnogima služi za analizu rezultata tijekom protekle godine, a Volkswagen spremno ulazi posebnom ponudom. Naravno, želja je privući što više kupaca, a kako bi pokušali osigurati što bolju poziciju na kraju godine. Nakon što su nedavno lansirali T-Roc 4Life, sada je dostupan i model Taigo 4Life.

Model Taigo 4Life dostupan je isključivo u kombinaciji s 1,0 TSI motorom snage 70 kW/95 KS. Temelji se na varijanti opreme Life uz dodatne stavke. Tu je automatski klima uređaj Climatronic s 2 zone regulacije, kamera za vožnju unatrag te grijanje prednjih sjedala. Ušteda pri kupnji modela Taigo 4Life iznosi 2004,97 eura. Cijena ovog modela je 20.981,48 eura. Pored njega, tu je i Taigo Life Plus koji je moguć i uz 1-litreni motor od 110 KS. Uštede na modelima Life Plus su do 2295,21 eura.

Ove izvedbe dodatno na serijsku opremu modela Life donosi još i lakometalne naplatke Bangalore 6,5Jx17 s gumama 205/55 R17. Tu su i dodatno zatamnjena bočna stakla straga te stražnje staklo. Spomenimo i sistem centralnog zaključavanja te pokretanje motora bez ključa Keyless Access -bez Safelocka. No, niti to nije sve. Tu je i kamera za vožnju unatrag, paket Svjetlo i vidljivost te metalik boja.

Life Plus i 4Life paketi

Obnovljeni T-Cross očekujemo početkom veljače, a dostupan je za narudžbu također u liniji opreme Life Plus. Ona se može iskombinirati s motorima snage od 70 kW/95 KS do 110 kW/150 KS. Dodatno na Life opremu, modeli T-Cross Life Plus. Više-manje, ova razina je bogatija za stavke kao i kod modela Taigo.

Model T-Roc uz postojeći akcijski model 4Life dostupan je i s linijom opreme Life Plus. U seriji tu su i lakometalni naplatci Johannesburg 7Jx17 s gumama 215/55 R17, dodatno zatamnjena bočna stakla straga kao i sistem centralnog zaključavanja i pokretanja motora bez ključa Keyless Access bez Safelocka. Uz još kameru za vožnju unatrag, paket Assistance i metalik boju ostvaruje se uštedu od 3264,62 eura.

Posebna liniju opreme Life Plus pripremljena je i za monovolumen Touran. Ona se temelji na liniji opreme Comfortline te donosi još i lakometalne naplatke Salvador 6,5×17 s gumama 215/55 R17. Tu je i sistem centralnog zaključavanja i pokretanja motora bez ključa Keyless Access sa Safelockom kao i kamera za vožnju unatrag. Bolju vidljivost osiguravaju LED glavna svjetla, tu je i alarmni uređaj s nadzorom unutrašnjosti vozila, zimski paket, Easy Open i metalik boja. Uštede na modelima Touran Life Plus iznose do 6642,54 eura.