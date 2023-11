Prije desetak dana pisali smo oko vrlo izdašnih popusta u slučaju kupnje nekih od Volkswagenovih električnih automobila. Linija ID. modela tako je povoljnija do 19.250 eura. Tome još valja pribrojati i komplet zimskih guma, ali i punjač za električne automobile. Vijest je to koja je privukla mnogo pozornosti. No, iako bi pomislili kako izdašniji popusti nisu mogući, evo nam novog iznenađenja. Ono ovaj puta ne dolazi iz Volkswagena, već iz Forda.

Sredinom protekle godine izvještavali smo kako je na tržište stigao Mustang novog doba. Mustangov model Mach-E, a riječ je o pripadniku crossover segmenta, izazvao je mnoge kontroverze. Mnogi su govorili kako Fordu nije trebala takva transformacije legendarnog brenda. Iako je u domaće salone pristigao s dosta velikim odmakom u odnosu na brojna zapadnoeuropska tržišta, cijena mu je od početka dosta paprena. Tako je Mustang Mach-E AWD startao na 609.990 kuna ili 80.959 eura, dok je za GT izdanje bilo potrebno izdojiti 690 tisuća kuna odnosno 91.578 eura.

Akcije i na klasične modele

Lani je domaće automobilsko tržište stiglo do 9 registracija Mustanga Mach-E, a ove godine njih 11. Fordovi planovi, odnosno planovi domaćeg uvoznika bili su ambiciozniji, pa na lageru imaju još barem sedam primjeraka. Za njih su pripremili posebnu ponudu. Tri su primjerka modela Mach-E Premium, a kojem je cijena snižena sa 66.276,25 na 56.276,25 eura. Znači, popust od 10 tisuća eura. Tu je i dodatnih pet primjeraka Mach-E GT od 487 KS, a kojem je cijena snižena s 95.028,20 na 65.028,20 eura. Time smo došli do popusta od čak 30 tisuća eura!

U međuvremenu je Volkswagen proširio prodajne akcije na još neke modele. Doduše, ne više električne. Tako je T-Roc 4Life raspoloživ u dvije izvedbe, obje kod kojih se snaga na pogonske kotače prenosi putem ručnog 6-stupanjskog mjenjača. Tako se 1,0 TSI (81 kW/110 KS) nudi po cijeni od 25.898,92 eura, dok je za 2,0 TDI (85 kW/115 KS) potrebno izdvojiti 30.450,11 eura. Pored modela T-Roc, Volkswagen je pripremio i pick-up model Amaroka u posebnoj Style Plus izvedbi. Tako se ovaj model pokretan 3,0 TDI 4Motion (177 kW/240 KS) motorom može nabaviti za po cijeni od 63.630,32 eura.