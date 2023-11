Tomić & Co. pripremio je najbolje blagdanske popuste i vozila koja su spremna za isporuku odmah. Provjerite pojedinosti u nastavku

Zastupnik Tomić & Co. nudi blagdanske pogodnosti za kupnju odmah dostupnih BMW automobila. Posebni popusti za kupnju lagerskih modela vrijede isključivo za vozila isporučena do 31.12.2023. Bogati paketi opreme, značajne uštede, a povodom obilježavanja 30 godina poslovanja, tvrtka Tomić & Co., generalni zastupnik BMW vozila u Hrvatskoj, iskazuje iznimnu brigu i zahvalnost svim svojim kupcima te za svako ugovoreno BMW vozilo u 2023. godini poklanja BMW REPAIR INCLUSIVE (BRI)* paket – produženo jamstvo u trajanju od 4 godine ili 200.000 km (ovisno što prije nastupi).

Za kupnju legendarne “trojke” Tomić & Co., u suradnji s dugogodišnjim partnerom Allianz osiguranjem, prvih 30 kupaca BMW-a serije 3 daruje s policom osiguranja Moj auto – Comfort. Uz obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti polica pruža pravnu zaštitu tj. pokriva troškove obrane vozača u slučaju izazivanja prometne nesreće, pomoć na cesti u slučaju nezgode ili kvara na vozilu te osiguranje vozača i putnika od nezgode. Osiguranje motornih vozila Moj auto odlikuje se brzom obradom odštetnih zahtjeva koje je potpuno digitalizirano, baš kao i ugovaranje polica osiguranja.

BMW M340i

Kultna “trojka” sportska je limuzina rođena za uživanje u vožnji. BMW serije 3 nudi izvanrednu dinamiku vožnje i sveobuhvatnu, tehnološki modernu podršku za vozača u sportskom dizajnu. Iskusite spoj vrhunske i bogate opreme s modernim digitalnim inovacijama, a potpuno zadovoljstvo u vožnji je zajamčeno.

Svi kupci električnih modela iX1, iX3 i iX dobivaju voucher od 5.500 eura i dodatne popuste. Otkrijte BMW-ovu ponudu električnih automobila i uživajte u neponovljivom iskustvu vožnje. 100% električni. 100% zadovoljstvo u vožnji. 100% BMW.

BMW X4 BMW X3

U ponudi je ograničen broj vrhunskih BMW automobila, a za koji god model se odučili, nećete pogriješiti jer je riječ o jedinstvenoj prilici za kupnju koja se ne propušta.

Iskoristite ovu izvrsnu priliku i posjetite Tomić & Co. salone u Zagrebu, Zadru, Rijeci, Splitu, Osijeku i Puli ili saznajte više ovdje.

Posebni popusti za kupnju lagerskih modela (uključujući i električne) vrijede isključivo za lagerska vozila isporučena do 31.12.2023.

BMW iX

*Kupac ostvaruje pravo na GRATIS BRI PAKET isključivo ukoliko je potpisan Ugovor o prodaji vozila u 2023. i ukoliko vozilo ima BSI paket / 7NH (7UN za električna vozila). Ne vrijedi za rent-a-car vozila, korporativne i kupce diplomatskih vozila.

**Ponuda je ograničena i vrijedi do isteka zaliha.