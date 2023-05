Izraelski startup Electreon, u suradnji s Toyotom i Densom, organizirao je događaj, kojim su željeli privući pozornost na sviju novu tehnologiju dopunjavanja električnih automobila tijekom vožnje. Na zatvorenoj i posebno pripremljenoj ovalnoj stazi vozili su hibridnu Toyotu Rav4 PHEV, kapaciteta baterije tek 18 kWh, na struju, bez prestanka, i to gotovo 2.000 kilometara. To im je pošlo za rukom budući da je u demo cestu bila ugrađena njihova tehnologija za bežično punjenje baterije u vožnji, a istom je tehnologijom bila opremljena i testna Toyota.

Take a look at our first 24 hours from our 100-hour drive

We are well underway into our 100 hours, and we are so excited for what the week has in store. We will be posting daily updates about our progress and keep you updated with each day's events. pic.twitter.com/rQjUbA4Dyj

— Electreon (@Electreon) May 22, 2023